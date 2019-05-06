Под Красноярском две 14-летних школьницы упали с обрыва: одна погибла
Трагедия в Березовском районе: погибла 14-летняя школьница, она упала с крутого обрыва. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. Там рассказали, что на 3 мая этого года компания молодых людей отправилась на пикник на берег реки Есауловки, в двух километрах от села Бархатово.
Погибшая школьница была со своей одноклассницей, вместе с ними еще несколько парней. Компания жарила шашлыки, распивала спиртное. В какой-то момент подругам захотелось посмотреть на реку с обрыва. Не удержались, сорвались и упали вниз с 25 – 30 метровой высоты в воду. Одну из девочек друзья сумели спасти, вызвали «Скорую». Сейчас она находится в реанимации. Вторая, к сожалению, скончалась на месте от полученных травм.
- В настоящее время следователь опрашивает родителей девушек, очевидцев происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU