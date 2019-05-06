В Красноярске советский «ГАЗик» собрал «паровозик» из четырех иномарок «стран гитлеровской коалиции»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-06T10:32:06+03:00

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В Красноярске в районе Водников произошла массовая авария с участием пяти машин. Причем четыре из них – дорогие легковые иномарки, а одна – старенький грузовик советского производства. Новость появилась в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск» с комментарием: «В преддверии 9 мая СССР-овский ГАЗик собрал паровоз из четырех автомобилей стран «оси» (гитлеровская коалиция во время второй мировой войны). Кто сможет определить все модели авто?»

Отгадка не заставила себя ждать, один из пользователей отгадал безошибочно: Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi и Nissan X-Trail. Первые три иномарки – от немецких производителей, последняя – японская. Именно эти страны во время Второй мировой войны заключили между собой соглашение, названное «гитлеровской коалицией».

По предварительным данным на проселочной дороге водители иномарок нарушили дистанцию, а ГАЗ-53 просто их всех «догнал». Кто прав и кто виноват, определит дорожная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU