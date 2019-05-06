2019-05-06T05:46:11+03:00
Общество

Жители Солнечного задержали вандалов и заставили стереть надписи на стеле

Подростки раскрасили стелу на въезде в микрорайон
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вандалов заставили стереть надписи Фото: соцсетиВандалов заставили стереть надписи Фото: соцсети
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Жители Солнечного задержали вандалов и заставили стереть надписи на стеле, расположенной на въезде в микрорайон, пишет Ньюслаб. Случилось это 5 мая.

Как рассказали жители микрорайона в соцсетях, стелу только-только восстановили, покрасили и облагородили. И буквально тут же местная шпана решила поразвлечься. Подростки раскрасили стелу. Как и что именно написали – не сообщается. Примечательно, что изуродовать стелу вандалы решили средь бела дня, прямо на глазах у прохожих. Те сначала сделали замечание, но после того, как его проигнорировали, вызвали полицию. Подоспевший наряд полиции забрал хулиганов в отделение.

- В отделении ребята пообещали навести порядок на стеле и убрать все следы, которые они оставили, - рассказали жители микрорайона.

Жители Солнечного говорят, что дети раскаялись и сказали, что больше не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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