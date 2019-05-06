Провоцируют заторы: в Красноярске ограничат движение большегрузов по Высотной

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-06T04:57:42+03:00

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Движение грузовиков по Высотной в Красноярске ограничат, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска. Запрет вступит в силу с 10 мая и касаться будет большегрузов максимальной массой более 3,5 тонн. Как рассказали в администрации, движение ограничат от Телевизорного до до Свободного. Водителям большегрузов строго запрещено будет передвигаться на данном участке дороги ежедневно с 6.00 до 22.00. Чиновники пояснили, что запрет введен по решению рабочей группы, которая занимается мониторингом улично-дорожной сети города.

- Грузовые транспортные средства в дневное время на этом участке серьезно влияют на безопасность дорожного движения и заторовую ситуацию, - добавили в мэрии Красноярска.

Водителям лучше заранее продумать пути объезда. Например, данный участок можно будет объезжать по Телевизорной. После 22.00 проезд по Высотной разрешается.

ИСТОЧНИК KP.RU