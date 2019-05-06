В Красноярске по зданию тубдиспансера расползлась гигантская трещина

СЕГОДНЯ 04:44 2019-05-06T04:44:56+03:00

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Гигантская трещина, более напоминающая разлом в здании противотуберкулезного диспансера № 1, не на шутку перепугала красноярцев. Горожане сняли на фото, как вдоль одного из оконных проемов расползается трещина, постепенно расширяясь к крыше, и выложили снимки в сообществе «Я живу в Красноярске». Здание, напомним, расположено на Маерчака, 107.

В соцсетях красноярцы говорят, что трещина на здании уже не первый год. «Конечно, такая трещина уже говорит об аварийности здания. Как минимум, с 2011 года она там», - пишут те, кто живет неподалеку и день за днем наблюдает, как расползается трещина. Другие мрачно шутят, что наверняка переполох начнется только тогда, когда здание рухнет, и кто-нибудь погибнет под обломками.

Добавим, что капремонт в здании тубдиспансера в последние годы не проводился. Учреждение заказывало проект капремонта здания, однако он так и не был изготовлен. В минздраве Красноярского края пока никак не комментируют ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU