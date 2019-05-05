Угнанный у друга велосипед выручили красноярские спортсменки

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-05T18:38:48+03:00

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Украденный у друга велосипед отбили красноярские спортсменки. Об этом необычном случае рассказали на сайте федерации триатлона края.

Он произошел на днях, 30 апреля. Триатлет Аркадий Алявдин приехал на занятия в институте на своем велосипеде. Перед входом пристегнул его замком к ограде. А, когда вернулся, байка не нашел.

На видео с камеры наблюдения лица угонщика видно не было. Тогда Аркадий написал заявления в полицию. Ведь велосипед у него не личный, это собственность «Центра спортивной подготовки».

А через пару дней случилось неожиданное. Подруги Аркадия по спортшколе Надежда Кленина и Алина Черных тренировались на Татышеве. И вдруг у одного из парней приметили знакомый байк. Догнали, вызвали помощь. Начали спрашивать: откуда такой велик?

Молодой человек оторопел, растерялся. Тут же сочинил, что купил его за 10 тысяч у знакомого. А потом просто предпочел сбежать. Правда, девушки успели сделать его фото, снимок передали полиции. А велосипед – Аркадию. Он глазам не поверил: вот это удача!

ИСТОЧНИК KP.RU