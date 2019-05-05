2019-05-05T14:46:35+03:00
Происшествия

Три тысячи квадратов сухой травы полыхают под Красноярском

Огонь может перекинуться на дачные дома
Ася ЖУКОВА
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Три тысячи квадратов сухой травы полыхают под Красноярском.Три тысячи квадратов сухой травы полыхают под Красноярском.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В окрестностях садового общества «Химик», это в Железногорске Красноярского края случился крупный пожар. Горит сухая трава на площади в три тысячи квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожару присвоили второй ранг сложности (всего их пять). Есть угроза, что пламя может распространиться на дачные дома. Чтобы этого не допустить, на месте работают спасатели.

Напомним, что с 19 апреля в крае действует особый противопожарный режим. Жечь костры, вести работы с огнем нельзя нигде. В том числе на собственных дачах, в лесу, даже на каменистых берегах рек.

Сейчас в крае стоит сухая жаркая погода, небольшой ветер. Поэтому любая неосторожность в обращении с огнем может привести к большой беде. К слову, несоблюдение требований безопасности влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность, предупреждают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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