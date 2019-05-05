2019-05-05T13:43:44+03:00
Общество

День Победы в Красноярске будет пасмурным и прохладным

Но без дождя
Ася ЖУКОВА
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День Победы в Красноярске будет пасмурным и прохладным.День Победы в Красноярске будет пасмурным и прохладным.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск встретит День Победы пасмурной и прохладной погодой. Такие данные приводит сайт гидрометцентра.

К слову, короткая трудовая неделя (а она продлится всего три дня) начнется с тепла. В понедельник и вторник на термометрах будет плюс 20-21 ветер слабый, небольшая облачность. В среду, 8 мая, слегка похолодает. Ожидается плюс 15 и кратковременный дождь. 9 мая осадков не предвидится. Но на улице будет не теплее плюс 8.

В конце недели заметного повышения температуры лучше не ждать. Плюс 8-11. Причем время от времени возможны дожди. Подчеркнем, прогноз это предварительный. Информация будет уточнена ближе к датам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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