СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-05T13:43:44+03:00

День Победы в Красноярске будет пасмурным и прохладным. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярск встретит День Победы пасмурной и прохладной погодой. Такие данные приводит сайт гидрометцентра.

К слову, короткая трудовая неделя (а она продлится всего три дня) начнется с тепла. В понедельник и вторник на термометрах будет плюс 20-21 ветер слабый, небольшая облачность. В среду, 8 мая, слегка похолодает. Ожидается плюс 15 и кратковременный дождь. 9 мая осадков не предвидится. Но на улице будет не теплее плюс 8.

В конце недели заметного повышения температуры лучше не ждать. Плюс 8-11. Причем время от времени возможны дожди. Подчеркнем, прогноз это предварительный. Информация будет уточнена ближе к датам.

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ИСТОЧНИК KP.RU