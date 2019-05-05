2019-05-05T11:33:47+03:00
Общество

Необычное явление попало на камеру в Абакане

Теперь пользователи гадают, что это
Ася ЖУКОВА
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Необычное явление попало на камеру в Абакане. Фото, видео: abakanonline.Необычное явление попало на камеру в Абакане. Фото, видео: abakanonline.
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В небе над Абаканом (Хакасия) наблюдали необычное явление. Об этом сообщили на странице abakanonline в инстграме. А также выложили видео.

На кадрах видно: все происходит в парке, расположенном в районе МПС. В нескольких метрах от посетителей неожиданно закручивается воронка и уходит вверх – на несколько десятков метров.

abakanonlineabakanonline
Необычное явление в небе
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«В парке заметили смерч», - пишет администратор паблика. Понятно, что пользователи откликнулись тут же: «Это не смерч, а вихрь, совсем другое дело», «Да такое бывает, и нередко», «Хорошо, мы не в Колорадо», «Это к жаре».

Трудно сказать, работает ли примета. Но в майские празднике в Абакане действительно установилась очень теплая погода. Столбики термометров поднимаются до отметки плюс 20 и выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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