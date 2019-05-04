2019-05-04T15:03:08+03:00
Общество

Эксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать мясо для шашлыка

И что лучше – свежее или уже замаринованное
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Эксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать мясо для шашлыкаЭксперты рассказали красноярцам, как правильно выбрать мясо для шашлыкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно выбрать мясо для шашлыка. От этого зависит успех мероприятия. Приобретать его нужно в проверенных магазинах и ни в коем случае не брать с рук у сомнительных продавцов у дороги, с багажника автомобиля или на стихийном рынке.

Мясо должно быть свежим и охлажденным, с небольшим количеством жира. Поверхность мякоти должна быть сухой, глянцевой, с легким блеском и равномерным цветом. Лучше брать целый кусок мяса для шашлыка и самим разделить его на равные по размерам кусочки, затем замариновать.

Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, изучите маркировку. Мясо должно быть свежим по дате (не позднее недели), высшего или первого сорта, они без сухожилий. Проверьте состав консервантов. Лучше пусть это будет лимонная кислота. И убедитесь, что в мясе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки – это влагоудерживающий агент.

Если берете мясо в заводской упаковке, в нем не быть слишком много жидкости. Охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное мясо, залитое уксусом, наоборот выделяет сок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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