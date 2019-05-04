Горе-брокер из Хакасии перевел мошенникам 477 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-04T14:04:19+03:00

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Горе-брокер из Абакана хотел заработать легких денег, связался с мошенниками и в результате лишился собственных накоплений. Поняв, что его обманули, отправился в полицию писать заявление в надежде, что злоумышленников найдут, а деньги вернут. Сумма ведь не маленькая – 477 тысяч рублей.

В пресс-службе хакасской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как было дело. 45 летний житель республиканской столицы нашел рекламу некой брокерской компании. Связался с офисом по телефону. На том конце ответили, что заработать деньги не проблема, но для начала нужно вложиться.

Два месяца потерпевший перечислял деньги брокерам. Но однажды они перестали выходить на связь. Мужчина поделился переживаниями со знакомыми, те и открыли ему глаза: это были мошенники. Как выяснилось, телефонные номера, по которым общался потерпевший, были зарегистрированы в Москве и Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU