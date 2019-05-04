2019-05-04T13:42:09+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пропал мужчина с армейской татуировкой на руке

Два дня назад ушел из дома и не вернулся
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пропал мужчина с армейской татуировкой на руке. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярском крае пропал мужчина с армейской татуировкой на руке. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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В поселке Нижний Ингаш пропал человек. Информация появилась в социальных сетях в группах волонтеров движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». Волонтеры сделали ориентировку и просят распространить информацию максимально возможно.

Зовут мужчину Штангрет Владимир Иосифович, ему 61 год. Живет в поселке Нижний Ингаш, улица Коммунальная, 3. 2 мая в 11 часов дня ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, коротко стрижены, с залысинами. Из особых примет – армейская татуировка на руке.

Был одет в синюю куртку с надписью «ТрансСибНефть» - это тоже можно назвать особой приметой, так как такая брендированная одежда в обычных магазинах не продается. На голове – черная шапка.

Если кому-то что-то известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам:

- (391-71) 2-12-20 – полиция Нижнего Ингаша;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры, телефон круглосуточный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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