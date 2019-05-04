В Красноярске футболисты «Енисея» провели товарищеский матч с осужденными

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-04T10:03:55+03:00

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Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Харитонов и Ярослав Матвиенко, их коллеги – экс-игроки «Металлурга» и депутат Заксобрания края Евгений Черных вызвали на товарищеский поединок осужденных исправительной колонии №27. Встреча прошла в формате сотрудничества ФК «Енисей» и ГУФСИН по Красноярскому краю с целью социальной адаптации осужденных лиц, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Игра завершилась со счетом 12:8 в пользу команды ФК «Енисей».

По словам спортивного директора клуба Дениса Петровского, футбол в плане социальной адаптации помогает как раз тем, что стирает какие-либо рамки и границы. На поле все равны. Этот матч получился довольным интересным, самое главное – эмоциональным. После финального свистка, осужденным подарили атрибутику клуба и специальный приз – официальный мяч РПЛ, которым играет главная команда «Енисея».

ИСТОЧНИК KP.RU