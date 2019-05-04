В красноярском зоопарке отметили день рождения леопарда Кирина

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-04T08:25:28+03:00

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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отметили день рождения дальневосточного леопарда Кирина. Имениннику исполнилось 10 лет, в Красноярск он приехал из Чехии. Самец Кирин и самка по кличке Дора – настоящие жемчужины в коллекции животных «Роева ручья», считают сотрудники заповедника.

Немного о дальневосточных леопардах. Их еще называют амурскими, восточносибирскими или маньчжурскими. Это животное находится под угрозой вымирания, имеет очень ограниченный ареал обитания, в основном на территории России. И находится под защитой Всемирного природоохранного фонда. Вид внесен в Международную и Российскую Красную Книгу.

К сожалению, численность этих красавцев с каждым годом уменьшается, несмотря на все принимаемые меры. С одной стороны браконьеры, с другой – вырубка лесов, строительство дорог и лесные пожары. Из-за этого сокращается популяция копытных – это основная кормовая база для леопардов.

Поэтому дальневосточные леопарды, содержащиеся в зоопарках, представляют собой часть резервного генофонда нашей планеты, а каждый случай появления потомства у этих кошачьих в зоопарках – настоящее событие!

ИСТОЧНИК KP.RU