2019-05-03T10:34:01+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Енисей» потратит 10 миллионов рублей на экипировку для команды

Торги уже объявлены
Татьяна РЯБИНИНА
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Может, новая экипировка привлечет успех?Может, новая экипировка привлечет успех?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Информация о начале торгов появилась на официальном сайте футбольного клуба. Заявки от участников закупки будут приниматься всего два дня с 6 по 8 мая. Предложения будут рассмотрены 14 мая. Вся экипировка должна поступить в течение месяца со дня оплаты.

В перечне необходимого 76 наименований – футболки, шорты, носки, шапки, перчатки, утепленные куртки и др. Также в списке большие сумки, чемоданы, рюкзаки, кроссовки, шлепанцы. Всего 4728 единиц. Самое большое количество, 300 штук, это футболки и гольфы.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 10 000 000 рублей. Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковку, таможенные сборы, налоги, стоимость доставки товара, иные обязательные платежи, а также расходы, связанные с оформлением соответствующих документов, с исполнением гарантийных обязательств и прочие расходы поставщика, которые могут возникнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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