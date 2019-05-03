Красноярский край попал в лидеры по смертности на пожарах
В 2018 году в территориальные следственные органы Следственного комитета России поступило 6286 сообщений о причинении смерти людям в результате пожаров. При этом погибло 7296 человек.
В печальную четверку лидеров вошел и Красноярский край: в 182 пожарах погибли 189 человек.
Для сравнения: наибольшее число пожаров с человеческими жертвами произошло в Московской области – 205 (219 погибших), население которой в несколько раз больше, чем в Красноярском крае.
По всем фактам пожаров проводились доследственные проверки и большинство не имели криминальной причины. Уголовные дела возбуждены по 496 сообщениям.
Названы и основные причины пожаров: 22% возгораний происходит из-за нарушения собственниками жилых помещений правил пожарной безопасности, 63% пожаров связано с оставлением без присмотра источников открытого огня. Часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении либо оставляли источники огня (спички, зажигалки) в опасной близости от детей.
ИСТОЧНИК KP.RU