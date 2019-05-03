В Красноярске пропал 18-летний Николай Поляков

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-03T08:06:08+03:00

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25 апреля в 9.00 Николай Поляков ушел из дома по адресу ул. 40 лет Победы, 2. С тех пор о нем ничего не известно.

Спустя почти неделю информация о нем появилась в группе «Поиск пропавших детей-Красноярск. Волонтеры», однако за сутки к этому сообщению не появилось ни одного комментария о том, что парня кто-то видел или что-то знает. И это при том, что сообщение посмотрели более 47 тысяч человек.

ПРИМЕТЫ: Рост 160-165 см, худощавого телосложения, коротко стрижен, глаза голубые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: 2 послеоперационных шрама на животе.

БЫЛ ОДЕТ: Красная куртка, синие джинсы, белая футболка, синие кроссовки.

Телефоны, по которым можно сообщить информацию: 8(391) 290-47-61 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП 9

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

ИСТОЧНИК KP.RU