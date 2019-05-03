В Красноярске пройдет субботник на дне Енисея
Берега Енисея ежегодно и пока безуспешно очищают от мусора. В городе ежегодно объявляют субботники и двухмесячник по благоустройству. Но, что и на дне великой реки картина тоже неприглядная, большинство не знают. А те, кто знают, решили изменить ситуацию и объявили субботник не дне Енисея!
Красноярские общественники очистят дно Енисея 5 мая в 12.00.
Инициативная группа подводных охотников Красноярска соберется на левобережной набережной Енисея (в районе «Капитанского клуба»).
«Мы плаваем практически круглый год и видим весь этот мусор на дне водоема, смотреть на который совсем неприятно. Поэтому пришла идея собраться вместе и убрать его. Меня в этом поддержали несколько человек», - рассказывает главный инициатор группы Павел Шенявский.
Особенностью подводных охотников является отсутствие аквалангов, они ныряют исключительно на задержке дыхания в гидрокостюмах мокрого типа. Участие примут как новички, так и более опытные ныряльщики.
ИСТОЧНИК KP.RU