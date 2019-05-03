2019-05-03T06:47:22+03:00
Общество

В Красноярске пройдет субботник на дне Енисея

Такую инициативу проявили подводные охотники
Татьяна РЯБИНИНА
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Любуясь Енисеем, люди и не подозревают, сколько мусора на дне.Любуясь Енисеем, люди и не подозревают, сколько мусора на дне.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Берега Енисея ежегодно и пока безуспешно очищают от мусора. В городе ежегодно объявляют субботники и двухмесячник по благоустройству. Но, что и на дне великой реки картина тоже неприглядная, большинство не знают. А те, кто знают, решили изменить ситуацию и объявили субботник не дне Енисея!

Красноярские общественники очистят дно Енисея 5 мая в 12.00.

Инициативная группа подводных охотников Красноярска соберется на левобережной набережной Енисея (в районе «Капитанского клуба»).

«Мы плаваем практически круглый год и видим весь этот мусор на дне водоема, смотреть на который совсем неприятно. Поэтому пришла идея собраться вместе и убрать его. Меня в этом поддержали несколько человек», - рассказывает главный инициатор группы Павел Шенявский.

Особенностью подводных охотников является отсутствие аквалангов, они ныряют исключительно на задержке дыхания в гидрокостюмах мокрого типа. Участие примут как новички, так и более опытные ныряльщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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