И уносит меня! В Красноярске парни прокатились на капоте авто с фейерверками

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-02T14:32:56+03:00

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На капоте автомобиля да с фейерверком. Сезон экстремальных «покатушек» открыли в Красноярске в майские праздники. Только накануне, 1 мая, полуголые девушки, высунувшись в окна иномарки, изобразили тверк. А на следующий день подключились парни.

Запускали фейерверки прямо с мчащихся авто. Для пущего эффекта выбирались из салона на капот или багажник – и вперед! Все было в районе набережной, у Коммунального моста.

Фейерверк из багажника .

- Хайпануть решили, - отозвались соцсети. - Вдруг, мол, покажут по ящику.

- Молодцы, только вот самое главное, с правоохранительными органами было бы норм.

- Весело проводят время.

- Ждем видос из отдела, где парни объясняют другим, что так делать нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU