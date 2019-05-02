2019-05-02T14:32:56+03:00
Происшествия

И уносит меня! В Красноярске парни прокатились на капоте авто с фейерверками

Теперь водителю грозит штраф
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске парни прокатились на капоте авто с фейерверками. Фото, видео: Жесть Красноярска.В Красноярске парни прокатились на капоте авто с фейерверками. Фото, видео: Жесть Красноярска.
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На капоте автомобиля да с фейерверком. Сезон экстремальных «покатушек» открыли в Красноярске в майские праздники. Только накануне, 1 мая, полуголые девушки, высунувшись в окна иномарки, изобразили тверк. А на следующий день подключились парни.

Запускали фейерверки прямо с мчащихся авто. Для пущего эффекта выбирались из салона на капот или багажник – и вперед! Все было в районе набережной, у Коммунального моста.

Фейерверк из багажника .

- Хайпануть решили, - отозвались соцсети. - Вдруг, мол, покажут по ящику.

- Молодцы, только вот самое главное, с правоохранительными органами было бы норм.

- Весело проводят время.

- Ждем видос из отдела, где парни объясняют другим, что так делать нельзя.

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Красноярка сняла видео, возмутившее пуритански настроенных горожан и поповеселившее тех, кто менее критичен. Инцидент произошел на Мичурина. На кадрах - пассажирки белой иномарки, которые в полуголом виде высунулись из окон машины и станцевали тверк. Все это в нижнем белье. Танец занял меньше минуты, однако попал на видео, а затем и в соцсети (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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