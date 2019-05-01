«Высунулись из окон и трясут задами»: красноярцев возмутила тверк-выходка полуголых пассажирок авто

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-01T13:27:09+03:00

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Красноярка сняла видео, возмутившее пуритански настроенных горожан и по повеселившее тех, кто менее критичен. Инцидент произошел на Мичурина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706390" frameborder="0"></iframe> Тверк-выходка девушки в Красноярске.Видео: соцсети

На кадрах - пассажирки белой иномарки, которые в полуголом виде высунулись из окон машины и станцевали тверк. Все это в нижнем белье. Танец занял меньше минуты, однако попал на видео, а затем и в соцсети. «Демонстрируют интеллект», - подписала автор. В тот вечер она хотела запечатлеть пожар на Красмаше, а в итоге, неожиданно для себя сняла пикантные кадры, которые ожидаемо вызвали резонанс. Мнения разделились.

«Высунулись из окон и трясут задом. Это что, нормально? Весело? Животы не порвали там со смеху?», - пишут возмущенные поведением девушек красноярцы.

«А вам завидно что ли?» - тут же спрашивают те, кто, видимо, считает хулиганскую выходку нормальной. Нашлись и другие, которые пророчат девушкам не самое благополучное будущее: дескать, известны случаи, когда высунувшихся из окна пассажирок автомобилей потом по частям собирали медики. И не всегда все заканчивается легкими травмами.

Добавим, что подобное поведение - конечно, не норма. И, возможно, у правоохранителей возникнут вопросы к автовладельцу и его пассажиркам.

ИСТОЧНИК KP.RU