Для «Чтения с увлечением» волонтеры Ростелекома выбирают свои любимые книги!

СЕГОДНЯ 05:20 2019-05-04T05:20:13+03:00

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Маленький праздник с книгой, творчеством, подарками и общением – это и есть проект «Чтение с увлечением» для детей - пациентов красноярских стационаров. Его подготовили волонтеры Красноярского филиала компании «Ростелеком».

Вторая встреча – в детской городской больнице №4, читаем «Маленького принца», книгу, которую любят и дети, и взрослые.

- Эта книга научила меня мечтать, и когда я поздравляю близких людей, одно из пожеланий – не разучитесь мечтать! Ведь мечты сбываются, - говорит председатель Красноярской краевой организации профсоюза работников связи Галина Соловьева. – Эту книгу я прочитала в детстве по совету мамы, и с тех пор читаю ее детям, племянникам, внукам и ее же выбрала для проекта «Чтение с увлечением».

Чтение сменилось увлечением: пресс-секретарь Красноярского филиала «Ростелекома» Таисия Проханова не только показывала опыты, но и привлекала малышей к необычным экспериментам. Пятилетний Кирилл, который сразу после встречи отправился на операцию, даже забыл, куда ему предстоит идти. Оказалось, он очень любит, когда ему читают сказки, и сам каждый вечер несет книгу маме или бабушке.

Также волонтеры Ростелекома передали детские книги, собранные коллективом филиала для игровой комнаты четвертой городской больницы. Чтение продолжается!

- У нас в этом году появился новый игровой уголок с телевизором, карандашами, столиками и, конечно, полками для книг, - рассказала социальный работник больницы Татьяна Сергеевна, - так что подарок – очень кстати!

Итог проекта «Чтение с увлечением» мы подведем в еженедельном выпуске «КП» 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU