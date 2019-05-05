«Чтение с увлечением» позволяет забыть о болезни хотя бы на время

СЕГОДНЯ 05:13 2019-05-05T05:13:19+03:00

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Маленький праздник с книгой, творчеством, подарками и общением – это и есть проект «Чтение с увлечением» для детей - пациентов красноярских стационаров. Его подготовили волонтеры Красноярского филиала компании «Ростелеком».

Третья встреча – в детском отделении городской больницы №20, читаем «Винни-Пуха»!

- Это книга для всех возрастов, от 0 до 99 лет, Винни-Пух будет всегда и дети, которым я читала сегодня, будут читать эту историю своим детям, - уверена ведущий специалист управления работы с персоналом Красноярского филиала «Ростелекома» Ирина Байбородина. - Я очень волновалась, это мой первый опыт чтения вслух, но дети сидели рядом со мной, читали вместе со мной, было очень здорово и время пролетело очень быстро.

- Игровая комната нужна для того, чтобы дети могли отвлечься и хотя бы ненадолго забыть о своей болезни. И мамы успокаиваются, когда ребенок радуется, - рассказала воспитатель Марина Чернова. – Сегодня, когда мы встречали вас, у большинства были потухшие глазки, но во время чтения и опытов дети изменились. Они заулыбались, оживились.

Также волонтеры Ростелекома передали детские книги, собранные коллективом филиала для игровой комнаты больницы. Чтение продолжается!

Итог проекта «Чтение с увлечением» мы подведем в еженедельном выпуске «КП» 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU