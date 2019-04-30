2019-04-30T06:20:01+03:00
Общество

С 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусов

В городе меняется автопарк подвижного состава
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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С 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусовС 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусовФото: Мария ЛЕНЦ
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С завтрашнего дня, 1 мая, в Красноярске на маршруты выйдет 25 новых автобусов. Только что сошедшие с конвейера, они были приобретены в лизинг у Ликинского автобусного завода муниципальным автотранспортным предприятием «Гортранс». Эти машины отвечают последним стандартам безопасности и комфорта перевозки пассажиров.

Все они низкопольные, то рассчитаны специально для города и удобны для посадки пенсионеров, мам с колясками и людей с ограниченными возможностями. К слову, на каждой остановке для комфортной посадки и высадки пассажиров кузов наклоняется в сторону тротуара на 7 градусов.

Длина автобуса 9,5 метров, салон рассчитан на 75 человек, включая 18 сидячих мест и одно специальное место для перевозки инвалидов-колясочников (для их посадки и высадки предусмотрена механическая аппарель). Также «ЛиАЗы» оборудованы системами видеонаблюдения и пожаротушения, цифровым тахографом, навигационным оборудованием ГЛОНАСС и электронными маршрутоуказателями.

Осталось добавить, что 20 новых автобусов будут работать на маршруте № 83, и еще 5 выйдут на маршрут № 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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