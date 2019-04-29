2019-04-29T10:49:14+03:00
Происшествия

Власти Тувы готовы платить охотникам по 4 тысячи рублей за волчью шкуру

Серые хищники наносят большой урон сельскому хозяйству
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Тувы готовы платить охотникам по 4 тысячи рублей за волчью шкуруВласти Тувы готовы платить охотникам по 4 тысячи рублей за волчью шкуруФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Власти Тувы готовы платить охотникам по 4 тысячи рублей за одного взрослого волка. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии республики. Дело в том, что показатели плотности серых хищников превышают допустимые в два, а где-то и в три с половиной раза. Так в прошлом году на территории республики насчитывалось почти 1600 особей. Такая популяция наносит большой вред сельскому хозяйству. В 2018 году он составил более 38 миллионов рублей.

В связи с этим правительство республики приняло документ о мерах регулирования численности серых хищников. По плану на территории Тувы в этом году нужно истребить 645 особей волков – это 40 процентов популяции. В крупнейшем из районов, Тоджинском, популяция составляет 217 особей. Предстоит отстрелить 124 волка. В дальнейшем будут убирать только ежегодный прирост, который составляет 20 процентов. К катастрофическому снижению численности животных это не приведет.

Добавим, что подобные меры принимаются и в Красноярском крае. Так, в январе был разрешен отстрел волков в Балахтинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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