2019-01-14T14:35:37+03:00
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Минэкологии разрешило неограниченный отстрел волков в одном из районов края

Облавы будут легальными до конца 2019 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Минэкологии разрешило неограниченный отстрел волков в одном из районов краяМинэкологии разрешило неограниченный отстрел волков в одном из районов краяФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Региональное минэкологии разрешило бессчетный отстрел и отлов волков в заказниках Балахтинского района. Об этом сегодня сообщили, опубликовав соответствующий приказ. Согласно документу, уничножать волков в неограниченном количестве можно с сегодняшнего дня, 14 января. И до конца 2019 года.

Меры могут показаться суровыми, однако в министерстве пояснили: они связаны с тем, что в особо охраняемые природные территории запускают молодых косуль и маралов, выращенных в неволе. Эти животные отличаются от своих лесных собратьев: они очень доверчиво относятся к человеку, не боятся хищника и могут стать легкой добычей.

Отстрел при этом называют мерой необходимой – иначе, по мнению чиновников, молодых копытных не защитишь. Также данная мера позволит сохранить и преумножить популяцию косуль и маралов.

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