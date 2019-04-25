В Красноярске ищут жертв серийного мошенника, обманувшего бизнесменов на 10 миллионов рублей
Полиция ищет тех, кто мог пострадать финансово от действий красноярского мошенника. Мужчина под предлогом того, что нужны деньги на открытие своего бизнеса, брал в долг солидные суммы.
Однако своего дела он так и не открыл, сообщили в полиции. А деньги, которые ему давали, спустил на личные нужды. При этом с заемщиками красноярец общаться отказывался: не брал трубку, когда ему звонили, сам не выходил на связь - в общем, пропа из поля зрения.. Назанимал он порядка 10 миллионов рублей у разных людей. Тогда предпринимателинаписали заявление в полицию и полицейские его нашли. На него завели уголовное дело. Правоохранители говорят, что от его рук пострадали минимум пять человек. Но обманутых предполагаемым мошенником может быть значительно больше, уверены в полиции.
- Мужчине 1972 года рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в полиции. - Всех, кто пострадал от действий мужчины, сотрудники полиции просят обратиться в УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефону 8-923-333-57-95.
ИСТОЧНИК KP.RU