В Красноярске ищут жертв серийного мошенника, обманувшего бизнесменов на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-25T13:00:30+03:00

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Полиция ищет тех, кто мог пострадать финансово от действий красноярского мошенника. Мужчина под предлогом того, что нужны деньги на открытие своего бизнеса, брал в долг солидные суммы.

Однако своего дела он так и не открыл, сообщили в полиции. А деньги, которые ему давали, спустил на личные нужды. При этом с заемщиками красноярец общаться отказывался: не брал трубку, когда ему звонили, сам не выходил на связь - в общем, пропа из поля зрения.. Назанимал он порядка 10 миллионов рублей у разных людей. Тогда предпринимателинаписали заявление в полицию и полицейские его нашли. На него завели уголовное дело. Правоохранители говорят, что от его рук пострадали минимум пять человек. Но обманутых предполагаемым мошенником может быть значительно больше, уверены в полиции.

- Мужчине 1972 года рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в полиции. - Всех, кто пострадал от действий мужчины, сотрудники полиции просят обратиться в УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефону 8-923-333-57-95.

ИСТОЧНИК KP.RU