В Красноярске из шланга помыли памятник Ленину

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-25T07:32:28+03:00

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Памятник вождю мирового пролетариата в центре Красноярска теперь задорно поблескивает на солнышке. Сегодня Ленина отмыли от зимней сажи и пыли. Естественно, мыть такое монументальное сооружение непросто, поэтому без спецтехники здесь не обойтись. Рабочие сегодня утром подогнали ее и на подъемник вместе со шлангом поднялись на верх. Затем в ход пошли щетки и вода. И готово дело - блестит, как новенький.

Напомним, что памятник Владимиру Ленину в Красноярске моют, как правило, несколько раз в год - весной и осенью обязательно. Обычно это событие привлекает к себе внимание горожан, поскольку Ленин - фигура для истории России значимая, а в Красноярском крае он даже отбывал ссылку. Был Ленин и в сасмом Красноярске, работал в библиотеке над написанием будущих книг о капитализме.

ИСТОЧНИК KP.RU