В Красноярске кладбища убирают и ремонтируют к Родительскому дню

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-25T06:47:19+03:00

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Кладбища Красноярска готовят к наплыву людей в Родительский день. В этом году день поминовения выпал на 7 мая. Как рассказали в администрации Красноярска, на кладбищах уже готовы к приему мусора спецплощадки, на которых установлены контейнеры и информационные щиты. Также отремонтировали 26 общественных туалетов, водопроводы. К слову, мусор со своих территорий необходимо выносить к контейнерам, установленным на центральных аллеях,, иначе техника не сможет его забрать.

Из-за ранней весны в этом году кладбища посещают чаще. Уборщики уже вывезли с кладбищ 5,5 тонн мусора. На майские праздники они будут работать в усиленном режиме, в том числе и после закрытия кладбищ для посещений. В Родительский день за порядком на территории кладбищ и прилегающих территориях будут следить наряды ДПС и сотрудники охраны.

Добавим, что на машинах по Бадалыку и Шинному в Радоницу ездить будет категорически запрещено. По центральным аллеям пустят автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU