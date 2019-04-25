2019-04-25T04:15:41+03:00
Общество

Депутаты горсовета предложили остановить снос павильонов и проверить чиновников на коррупцию

Многие предприниматели в Красноярске, лишенные бизнеса, так и не получили от мэрии новых участков под ларьки
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске депутаты горсовета предложили остановить снос павильоновВ Красноярске депутаты горсовета предложили остановить снос павильоновФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты горсовета предлагают остановить снос павильонов в горододе, сообщает 7 канал-Красноярск. Причиной такого решения стало то, что многие предприниматели так и не получили от администрации города участков под новые павильоны. Напомним, большая кампания по сносу идет в городе уже несколько лет. Предпринимателям, чьи павильоны убрали, чиновники обещали предоставлять места под новые в течение трех месяцев. Но получили такие участки не все, многие не получили их до сих пор. А старые места, где стояли ларьки, передали Управлению дорог и благоустройства. Депутаты предлагают остановить снос, пока предпринимателям не выдадут компенсаций.

На заседании рабочей группы по решению этой проблемы пострадавшие предприниматели обвинили в коррупции Андрея Березина, руководителя отдела временных сооружений департамента градостроительства. По их словам Березин рассылал им письма перед Универсиадой с предложением исключить их участки из планов по сносу. На каких условиях - не уточняется. Известно, что только избранные таким образом предприниматели сумели сохранить бизнес. Депутаты хотят привлечь к делу прокуроров, чтобы те проверили на коррупционную составляющую Березина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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