2019-04-24T18:04:16+03:00
Происшествия

Научила плохому. Мать и сына взяли во время воровской гастроли в Красноярске

В наш город они приехали «на заработки»
Ася ЖУКОВА
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Мать и сына взяли во время воровской гастроли в Красноярске. Фото: Илья МАТУШКИН.Мать и сына взяли во время воровской гастроли в Красноярске. Фото: Илья МАТУШКИН.
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Семейный подряд с криминальным уклоном. Воровскую гастроль матери и сына, приехавших в Красноярск «на заработки», прервали полицейские. Об этом случае рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Все началось с того, что в дежурную часть поступило несколько заявлений от пассажиров ЖД вокзала. Оказалось, все они стали жертвами воров. У одного похитили гаджет, у другого – сумку с банковскими картами. Вроде не так много – ущерб составил 20 тысяч рублей – но неприятно.

Изучив записи с камер, вышли на подозреваемых. Как выяснилось, это мать и сын из Партизанского района. У 50-летней женщины уже имеются четыре судимости, в том числе за кражи. А теперь она приспособила к «делу» и сына. Оба не работали, заявлялись в Красноярск на «промысел».

Сейчас на подозреваемых завели дело по статье «Кража». Мать и сын могут получить по пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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