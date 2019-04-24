2019-04-24T15:14:21+03:00
Происшествия

Канск снова горит: в огне трава и дачи

Местные жители боятся повторения трагедии [видео]
Ася ЖУКОВА
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Канск снова горит: в огне трава и дачи. Фото, видео: ЧП - Канск.Канск снова горит: в огне трава и дачи. Фото, видео: ЧП - Канск.
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Канск Красноярского края опять в огне, горит сухая трава и дачные дома. Об этом сообщили в паблике «ЧП Канск».

По данным очевидцев, все началось с того, что кто-то пустил палы травы.

Пожары под Канском.

- Сегодня днем пожар начался в поселке Строителей, - рассказывают местные жители. - А из-за ветра и теплой, сухой погоды огонь перекинулся на заборы и дачные дома.

Как информируют в МЧС, пламя охватило больше 4 гектаров. Сгорели примерно 10 домов. Но все стоят на заброшенных участках, ими не пользуются. К вечеру огонь удалось потушить.

Еще один пожар возник сегодня, 24 апреля, в дачном поселке Филимоново. Там полыхнули еще 7 домов.

Напомним, за последние дни это далеко не первый пожар. И чаще всего ЧП возникают именно из-за пала травы. Местные жители опасаются: как бы ни повторилась трагедия прошлых лет. Когда из-за страшных пожаров погибли два человека, а сотни лишились крыши над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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