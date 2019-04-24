Красноярская школьница защитила своего деда от телефонных мошенников
11-классница из Железногорска Красноярского края спасла собственного дедушку от телефонных мошенников. Об этом случае рассказали в МУ МВД России по ЗАТО.
Не так давно на домашний телефон пожилого мужчины поступил звонок. Человек на том конце провода представился его внуком: «Я попал в аварию, срочно нужны деньги – 20 тысяч».
Испуганный пенсионер принял все за чистую монету. Тем более что его внук действительно далеко, живет в другом городе. Благо, сам отправить ему деньги мужчина не сумел, обратился к внучке.
Выслушав деда, та сразу понял: он чуть было не стал жертвой мошенника: «Это известная схема! Никому ничего посылать не надо». А звонок настоящему внуку прояснил ситуацию.
Позже выяснилось: в школе девочки постоянно проводят профилактические беседы полицейские. Рассказывают, как распознать мошенников.
- Пожилые люди, узнав, что родной человек попал в беду, начинают переживать, - отметила мама школьницы в письме на имя начальника МУ МВД России по ЗАТО. – Это мешает верно оценить ситуацию. Спасибо инспектору по делам несовершеннолетних Галине Коробковой. Благодаря ее работе, семье удалось избежать финансовых потерь.
ИСТОЧНИК KP.RU