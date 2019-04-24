2019-04-24T13:04:49+03:00
Происшествия

Красноярская школьница защитила своего деда от телефонных мошенников

А они уже уговорили мужчину перевести им деньги
Ася ЖУКОВА
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Красноярская школьница защитила своего деда от телефонных мошенников.Красноярская школьница защитила своего деда от телефонных мошенников.Фото: Мария ЛЕНЦ
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11-классница из Железногорска Красноярского края спасла собственного дедушку от телефонных мошенников. Об этом случае рассказали в МУ МВД России по ЗАТО.

Не так давно на домашний телефон пожилого мужчины поступил звонок. Человек на том конце провода представился его внуком: «Я попал в аварию, срочно нужны деньги – 20 тысяч».

Испуганный пенсионер принял все за чистую монету. Тем более что его внук действительно далеко, живет в другом городе. Благо, сам отправить ему деньги мужчина не сумел, обратился к внучке.

Выслушав деда, та сразу понял: он чуть было не стал жертвой мошенника: «Это известная схема! Никому ничего посылать не надо». А звонок настоящему внуку прояснил ситуацию.

Позже выяснилось: в школе девочки постоянно проводят профилактические беседы полицейские. Рассказывают, как распознать мошенников.

- Пожилые люди, узнав, что родной человек попал в беду, начинают переживать, - отметила мама школьницы в письме на имя начальника МУ МВД России по ЗАТО. – Это мешает верно оценить ситуацию. Спасибо инспектору по делам несовершеннолетних Галине Коробковой. Благодаря ее работе, семье удалось избежать финансовых потерь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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