2019-04-24T14:43:35+03:00
Общество

Итоги слушаний: храму на Стрелке быть, на Свободном – нет

Заключения по проектам выдала комиссия
Ася ЖУКОВА
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На этом месте в Красноярске собирались построить новый храм.На этом месте в Красноярске собирались построить новый храм.Фото: Ася ЖУКОВА
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Сегодня, 24 апреля, в Красноярске подвели итоги публичных слушаний о строительстве двух храмов на Стрелке и пересечении Свободный-Баумана. Было получено два противоположных заключения.

Напомним, у горожан просили разрешения отступить от предельных параметров при возведении собора на Стрелке. Решение о его постройке уже принято, так что обсуждались технические моменты. В конце концов, 1276 человек проголосовали «за», 162 – «против».

Что касается храма на пересечении проспекта Свободного и улицы Баумана (это напротив парка «Троя»), стройку не одобрили. Люди проголосовали 460 против 218 человек.

Церковь собирались возводить там, где сейчас сквер Ветеранов. Недавно это место благоустроили: поставили новую уличную мебель, тренажеры, разбили волейбольную площадку. Кроме того, все это окружено деревьями, молодыми березами и тополями. Для возведения сооружения понадобилось бы проводить вырубку. В итоге заключение комиссии было отрицательным.

Между тем, появилось другое предложение: что, если построить храм на территории парка «Троя»? Места там достаточно. А как вы думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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