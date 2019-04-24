Мэр Красноярска обещал благоустроить обветшавший бульвар на Менжинского

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-24T11:30:28+03:00

Там появятся пандусы, уличная мебель и многое другое

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В Красноярске приведут в порядок бульвар на улице Менжинского. Об этом рассказал в своем инстаграме глава города Сергей Еремин. А также поделился эскизом обновленной территории. Здесь появится детский городок, игровая площадка, клумбы, столы для настольного тенниса и удобная уличная мебель.

- Подрядчик уже есть, скоро начнутся работы, - сообщил Сергей Еремин.

По словам мэра, перечень работ составляли сотрудники районной администрации вместе с жителями. Что предстоит сделать, определяли самые заинтересованные.

- Кроме всего прочего, - подытожил Сергей Еремин, – на бульваре сделают пандусы, чтобы обеспечить доступ маломобильных граждан. А также отремонтируют ведущую к нему лестницу.

Напомним, бульвар на Менжинского будет благоустроен по программе инициативного бюджетирования. Благодаря ей обновят еще восемь территорий: на Театральной площади, Каратанова, Молокова, Семафорной, Лесной, Суворова, Рейдовой и Вербной.

ИСТОЧНИК KP.RU