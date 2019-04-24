СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-24T09:04:58+03:00

Александр Усс создал и возглавил Совет по науке и высшему образованию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто вошел в его состав?

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Губернатор Красноярского края Александр Усс создал Совет по науке и высшему образованию. Соответствующий указ был подписан 17 апреля. А на следующий день документ вступил в силу.

Итак, в качестве основных задач Совета прописано определение приоритетов развития научно-образовательного комплекса края, предложения по разработке госпрограмм и планов, касающихся развития научной деятельности…

В Совет вошли 25 человек, представителей власти и образовательных организаций. Председателем стал глава края Александр Усс. Кроме того, в состав включили зампреда правительства региона Сергея Верещагина, директор департамента специальных программ Вадима Медведева, и. о. ректора СФУ Владимира Колмакова, внештатного советника президента СФУ Наталию Фирюлину и прочих.

Между тем, в соцсетях уже прозвучали опасения: в Совете слишком много чиновников, но мало ученых. А, значит, он может быть идеологически ангажированным.

ИСТОЧНИК KP.RU