СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-24T08:38:55+03:00

У 39 красноярцев нашли рак во время диспансеризации. Фото: Мария ЛЕНЦ

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У 39 жителей Красноярского края обнаружили онкозаболевания во время диспансеризации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, каждому жителю края старше 50 лет раз в два года предлагают пройти онкоскрининг. То есть медосмотр, направленный на ранее выявление злокачественных новообразований.

В текущем году в программе участвуют 87 медицинских организаций края. Предполагается осмотреть больше 180 тысяч человек. С января по март обследовали 34873 человека. И у 39 (15 мужчин и 24 женщин) нашли злокачественные новообразования. Больше 82,1% - на I–II стадиях.

КОНКРЕТНО

Чтобы пройти онкоскрининг, нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства. Далее вас направят на лабораторно-диагностические исследования: флюорографию, маммографию, томографию, мазок… А также на врачебные осмотры.

При необходимости пациенту порекомендуют дополнительные обследования и консультации специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU