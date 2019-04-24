2019-04-24T07:37:03+03:00
Общество

Почти 6 млрд прибавки получит бюджет Красноярского края

Куда будут направлены средства?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Почти 6 млрд прибавки получит бюджет Красноярского края.Почти 6 млрд прибавки получит бюджет Красноярского края.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Прибавку в 5,9 млрд рублей получит бюджет Красноярского края. Об этом сообщили на сайте Законодательного Собрания. Накануне, 23 апреля, депутаты начали обсуждение проекта весенней корректировки бюджета. Докладчиком выступил вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Бахарь.

По его словам, корректировка продиктована дополнительным поступлением федеральных средств. Кроме того, учитываются неиспользованные с прошлого года деньги и переходящие обязательства.

Вот основные моменты проекта:

- из федерального бюджета в краевой безвозмездно поступило 5,9 млрд рублей. В итоге он составит 229,6 млрд;

- общая сумма расходов увеличится на 9,8 млрд рублей и будет равна 246,9 млрд;

- дефицит достигнет 17,3 млрд рублей.

Одним из главных приоритетов станет переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти цели в нынешнем году краевой бюджет получит 1 млрд 295 млн рублей, а в 2020 -2021 годах - по 1 млрд 232 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
50-летняя женщина на самокате попала под машину в Красноярске
Клещи все активнее: называем опасные места в Красноярске и крае
«Простите нас, взрослых»: за три недели апреля в Красноярске пропали 23 ребенка
Левый поворот на Высотной закрывают в Красноярске
Призывал уничтожать иноверцев. Житель Красноярского края попал под суд за посты в соцсетях
День города-2019 Красноярск отметит без приглашенных звезд
Новую дорогу построят в Солнечном микрорайоне Красноярска
Газоны и пустыри тоже! Красноярск начали обрабатывать от клещей
Житель Шарыпово из-за сломанного шуруповерта устроил разборки в суде
В Красноярском крае в экстремистскую организацию входило более 600 человек
Феминистки Красноярска выступают против барбер-шопов
Японский музыкант приехал в Красноярск, чтобы сыграть на улицах города
В красноярском баре посетители устроили драку с поножовщиной
В Красноярске появится сквер для невидящих людей
Школьница из Красноярского края нарисовала Дорогу Жизни по воспоминаниям своего прадедушки
Почему в Красноярском крае чаще угоняют отечественные авто, чем иномарки
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
Пропавшую накануне в Красноярске 12-летнюю школьницу нашли в подъезде
В Красноярске студенты вуза организовали террористическую ячейку для вербовки боевиков
Дорожная полиция устроила на улицах Красноярска облаву на тонированные автомобили
Красноярцам рассказали, как правильно выбрать продукты к Пасхе
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
В Красноярске в Солнечном женщина вышла на улицу через балкон
В Красноярском крае водитель пытался откупиться от инспектора 5-тысячной купюрой
В Красноярске пройдет Кубок города по подтягиванию
В Хакасии осудили трех сотрудников колонии, издевавшихся над заключенными
В Красноярске всю ночь разыскивали пропавшую 12-летнюю школьницу