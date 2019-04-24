Почти 6 млрд прибавки получит бюджет Красноярского края
Прибавку в 5,9 млрд рублей получит бюджет Красноярского края. Об этом сообщили на сайте Законодательного Собрания. Накануне, 23 апреля, депутаты начали обсуждение проекта весенней корректировки бюджета. Докладчиком выступил вице-премьер правительства, министр финансов Владимир Бахарь.
По его словам, корректировка продиктована дополнительным поступлением федеральных средств. Кроме того, учитываются неиспользованные с прошлого года деньги и переходящие обязательства.
Вот основные моменты проекта:
- из федерального бюджета в краевой безвозмездно поступило 5,9 млрд рублей. В итоге он составит 229,6 млрд;
- общая сумма расходов увеличится на 9,8 млрд рублей и будет равна 246,9 млрд;
- дефицит достигнет 17,3 млрд рублей.
Одним из главных приоритетов станет переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти цели в нынешнем году краевой бюджет получит 1 млрд 295 млн рублей, а в 2020 -2021 годах - по 1 млрд 232 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU