50-летняя женщина на самокате попала под машину в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-24T07:14:12+03:00

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Необычное ДТП случилось вчера, 23 апреля, в Ленинском районе Красноярска. 50-летняя женщина на самокате попала под колеса авто, которым управлял 20-летний парень.

- Все произошло в начале 11, на участке неподалеку от дома на улице Юности, 35, - сообщили наши коллеги из интернет-газеты newslab. – Молодой человек на автомобиле «Жигули» поворачивал налево. И сбил женщину, которая ехала по дороге на электрическом самокате.

Сбили женщину на самокате..

Кто не знает, такой самокат может развивать скорость до 50 километров в час. И все же непонятно, что он делал на проезжей части. Ведь передвигаться на электросамокате желательно по тротуару или обочине.

После аварии женщину с травмами увезли в БСМП. Как выяснилось позже, в момент ДТП водитель был трезв, права у него имеются. Тем не менее в соцсетях пишут:

- Каждый день это «ведро» вижу, без глушака ездит, всех пугает, еще и сбил кого-то.

ИСТОЧНИК KP.RU