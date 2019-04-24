СЕГОДНЯ 06:38 2019-04-24T06:38:27+03:00

Клещи все активнее: называем опасные места в Красноярске и крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае активизировались клещи. С приходом тепла пострадавших от их укусов становится все больше, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

За неделю (с 12 до 18 апреля) в крае с жалобами на присасывание обратились 57 человек, в том числе 18 детей. В столице региона, соответственно, 18 человек, среди которых два ребенка.

Специалисты управления назвали опасные районы, где атаковали клещи. В Красноярске это микрорайон «Чистый», Ветлужанка, а также Торгашино и заповедник «Столбы».

В крае контакты с паразитами зарегистрированы в селе Солдатовка (Минусинский район), Каратузском,Таскино, Моторском, Верхнем Кужебаре (Каратузской район), Дубенске и Шунерах (Шушенский район), селе Восточном (Краснотуранский район), Курагино и Петропавловке (Курагинский район), в Слизнево и Усть-Мане (под Дивногорском), Александровке (Рыбинский район), в деревне Красной и Черемушках (Балахтинский район), Малом Унгуте (Манский район), Абане, Воробьевке и Зимнике (Абанский район), Комаровке (Пировский район), Громадске (Уярский район), в Тюхтете, окрестностях Минусинска и Ачинска.

Отметим, на территории Красноярска и края ведется обработка от клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU