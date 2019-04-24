2019-04-24T06:13:28+03:00
Происшествия

«Простите нас, взрослых»: за три недели апреля в Красноярске пропали 23 ребенка

Некоторые пока не найдены
Ася ЖУКОВА
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За три недели апреля в Красноярске пропали 23 ребенка. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.За три недели апреля в Красноярске пропали 23 ребенка. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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За три недели апреля в Красноярске пропадали 23 ребенка. Об этом рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Очень тяжелый месяц, - поделились волонтеры. – 23 ребенка... Не позволяйте своим детям потеряться. Обнимите их, скажите, что любите. Несмотря на плохие отметки и поведение, пропавшие телефоны…

- Простите нас, взрослых, - комментируют горожане в соцсетях. – Часто нам просто некогда даже поговорить со своими чадами. Как бы потом не пожалеть.

Напомним, сообщения о потере детей приходили в апреле чуть ли не каждый день. 17-го числа пропал 9-летний мальчик, 18-го – девочка 10 лет, 22-го – 12-летняя школьница. Большинство из детей были найдены. Кто-то у друзей, кто-то в подъезде… Однако поиски нескольких подростков ведутся до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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