2019-04-24T05:14:11+03:00
Общество

День города-2019 Красноярск отметит без приглашенных звезд

Решили справиться своими силами
Ася ЖУКОВА
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День города-2019 Красноярск отметит без приглашенных звезд.День города-2019 Красноярск отметит без приглашенных звезд.Фото: Мария ЛЕНЦ
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День города в Красноярске отпразднуют без приглашенных звезд. Как и в прошлом году, решили обойтись силами местных артистов, сообщила глава департамента социального развития Наталья Боброва.

Накануне, 23 апреля, программу праздника обсудили на заседании комиссии в горсовете. Пока это предварительный вариант, разрабатывать сценарий будут до начала мая.

Но уже объявлено: праздник продлится почти две недели, с 1 по 12 июня. Его главной площадкой станет левобережная набережная. Девиз первого дня мероприятий «Город для детей». Второго - «Город для молодёжи». С 3 по 5 июня – «Дни памяти». Можно будет принести цветы к знаковым местам.

7 июня Красноярск превратится в «Город традиций». На этот день намечена церемония подъема флага, выстрел из пушки и прием мэра. 8 июня - фестиваль на острове Татышев. С 9 июня – выступления лучших коллективов края. И 12-го – концерт, посвященный Дню России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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