Новую дорогу построят в Солнечном микрорайоне Красноярска

СЕГОДНЯ 04:54 2019-04-24T04:54:18+03:00

Сдать ее обещают уже в 2020-м году

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В красноярском микрорайоне Солнечный построят новую дорогу. Предполагается сдать объект уже в 2020-м году, рассказали в пресс-службе мэрии.

Двухполосная дорога почти в 712 метров соединит проспект Молодежный (от дома № 31) и улицу Преображенскую. Работы по ее строительству пройдут в два этапа. В нынешнем году их будут вести на участке от улицы Ерофеевской (жилых домов №70, 71) до Соколовской. Далее перейдут на следующий участок.

В итоге планируют построить современную дорогу с ливневкой, газонами, «зебрами». На ней обустроят две остановки, а еще шумозащитные экраны. Для удобства маломобильных жителей съезды с тротуаров будут сделаны с небольшим уклоном, а бордюры поставят не выше 4 сантиметров.

Эта дорога, в первую очередь, нужна новоселам микрорайона «Нанжуль-Солнечный». Там построено много домов, школа. Чтобы разбить магистраль, придется выкупить 15 участков и провести археологические работы. Поскольку на территории обнаружили стоянку древнего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU