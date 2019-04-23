2019-04-23T16:56:32+03:00
Общество

Житель Шарыпово из-за сломанного шуруповерта устроил разборки в суде

Деньги за инструмент ему вернут
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Шарыпово из-за сломанного шуруповерта устроил разборки в судеЖитель Шарыпово из-за сломанного шуруповерта устроил разборки в судеФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Шарыпово устроил разборке в суде из-за сломанного шуруповерта. Он настаивал: ему продали некачественный товар, нарушили его права потребителя и должны за это ответить. И ведь добился своего. В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этого инцидента.

Мужчина приобрел дрель-шуруповерт в местном магазине под названием «Стройкомплекс». По классификации инструмент проходил как технически сложный товар. Через неделю после приобретения он вышел из строя. Мужчина принес его назад в магазин и попросил вернуть ему деньги. Однако в магазине сделать это отказались.

Недолго думая, шарыповец отправился в Роспотребнадзор и попросил помощь ему составить исковое заявление в суд и затем представлять его интересы.

Если бы предприниматель внимательно изучил закон о защите прав потребителя, он не попал бы в такие неприятности и не понес бы ущерб. Теперь владельцу магазина придется выплатить обиженному покупателю 7204 рубля, из которых 5 590 рублей – цена шуруповерта, 1500 рублей – компенсация морального вреда и 114 рублей – почтовые расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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