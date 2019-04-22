2019-04-22T14:15:48+03:00
Общество

Две школы Красноярска вошли в сотню лучших школ России

Отмечены были еще 15 школ края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Две школы Красноярска вошли в сотню лучших школ РоссииДве школы Красноярска вошли в сотню лучших школ РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Две красноярских школы вошли в топ-100 общеобразовательных учреждений России. Это гимназия № 13 «Академ» и лицей № 7 имени Б. К. Чернышева. Но это еще не все. В число топ-300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли 15 школ из Красноярска, Железногорска и Зеленогорска. В их числе Школа космонавтики, Красноярский кадетский корпус, гимназии № 1 «Универс», № 13 «Академ», лицей № 6 «Перспектива» и другие.

В топ-20 школ Сибирского федерального округа вошли: лицей № 7 (Красноярск), гимназия № 13 «Академ», Школа космонавтики (Железногорск), школа № 149 (Красноярск), лицей № 1 Красноярск, гимназия № 1 «Универс» (Красноярск).

Рейтинги составило агентство RAEX. В перечне представлены образовательные организации из 24 регионов страны. За основу рейтинга брались показатели, в каких школах наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления абитуриента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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