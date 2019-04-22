Бухгалтера красноярской компании оштрафовали за сговор с должником

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-22T09:49:13+03:00

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Бухгалтера одной из красноярских фирм оштрафовали на 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю. Приставы выяснили, что женщина помогала работнику компании избегать оплаты полной стоимости штрафа, за што ее и наказали рублем. А началось все с того, что к судеюным приставам Свердловского района обратилась женщина, которая хотела вернуть ущерб после ДТП. Пострадавшая уверяла, что платежи, которые удерживаются с должника, малы, хотя, по ее словам, зарплату он получает солидную.

- Для установления фактических обстоятельств судебный пристав-исполнитель провела проверку бухгалтерии организации-работодателя, рассказали в УФССП по Красноярскому краю. - В результате ей было установлено и документально подтверждено, что по устной договоренности между работником организации и бухгалтером вместо 50 процентов зарплаты должника удерживается лишь 25 процентов.

Это и стало причиной штрафа в 15 000 рублей, который бухгалтер поспешила погасить.

ИСТОЧНИК KP.RU