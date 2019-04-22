2019-04-22T06:49:30+03:00
Общество

На севере Красноярского края у вертолета Ми-8Т нашли неаутентичный авиаагрегат

Владельца обязали отстранить воздушное судно от полетов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края у вертолета Ми-8Т нашли неаутентичный авиаагрегат. Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратурыНа севере Красноярского края у вертолета Ми-8Т нашли неаутентичный авиаагрегат. Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
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Норильская транспортная прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности полетов на воздушном судне Ми-8Т, вертолете, который перевозит грузы на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района. В результате проверки специалисты обнаружили неаутентичный агрегат, обеспечивающий топливобеспечение двигателей. Установлено, что указанный агрегат имеет поддельный паспорт, согласно которому год изготовления изделия завышен.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, руководителю авиапредприятия, которое эксплуатирует вертолет, вынесли представление: воздушное судно от полетов отстранить, агрегат демонтировать. Что и было сделано без промедления.

- Наряду с этим, по материалам Норильской транспортной прокуратуры УТ МВД России по СФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, - сообщили в ведомстве. Добавим, что за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов срок может составить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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