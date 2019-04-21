Красноярцам пообещали теплую, но дождливую неделю

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-21T08:05:16+03:00

Не забудьте захватить с собой зонтик Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске сегодня, 21 апреля, по сведениям специалистов Среднесибирского УГМС, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем до 6 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду (с порывами до 14 метров в секунду). Ночью небольшой снег до -6 градусов.

Какой будет предстоящая неделя? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре.

В понедельник, 22 апреля, небольшая облачность, без осадков. До +7 градусов в дневные часы. К вечеру столбики термометров опустятся до -2 градусов.

Во вторник, 23 апреля, в светлое время суток потеплеет до +13 градусов. Ветер южный. Ночью столбики термометров покажут ноль и без осадков.

В среду, 24 апреля, облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь. Но главное – будет тепло! В дневные часы сохранится температура до +13 градусов. Ночью ожидается дождь со снегом и +2 градуса.

В четверг, 25 апреля, пасмурно. Времена дождь. До +12 градусов. Ветер западный. В темное время суток до +2 градусов и снова дождь со снегом. Подобная погода сохранится в пятницу и субботу. Только в выходные ночи станут теплее: ожидается до +4 градусов.

Автомобилистам синоптики советуют быть внимательнее. Ночью и утром на дорогах края местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU