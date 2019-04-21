2019-04-21T06:55:11+03:00
Общество

Верующие красноярцы отмечают Вербное воскресенье

Накануне во всех храмах города прошли богослужения
Ольга КОСТИНА
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Православные встречают Вербное воскресенье Фото: Красноярская епархияПравославные встречают Вербное воскресенье Фото: Красноярская епархия
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За 7 дней до Пасхи православные встречают Вербное воскресенье. История духовного дня повествует о входе Иисуса в Иерусалим, который являлся началом пути крестных страданий. Верба заменила пальму, которой, по легенде, люди устилали дорогу входящему в Иерусалим Иисусу.

Сегодня, 21 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, двунадесятый праздник Входа Господнего в Иерусалим (Вербное воскресенье), митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил Божественную литургию в кладбищенском храме святителя Николая Чудотворца города Красноярска (ул. Пролетарская, 157).

Владыка Пантелеимон совершил всенощное бдение Фото: Красноярская епархия

Владыка Пантелеимон совершил всенощное бдение Фото: Красноярская епархия

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, накануне, 20 апреля, владыка Пантелеимон совершил всенощное бдение в красноярском Покровском кафедральном соборе. Митрополит освятил ветви вербы, помазал верующих елеем. А после по окончании Божественной литургии владыка Пантелеимон обратился к верующим со словом проповеди.

Верующие будут хранить веточки вербы возле икон до следующего года.

Верующие будут хранить веточки вербы до следующего года Фото: Красноярская епархия

Верующие будут хранить веточки вербы до следующего года Фото: Красноярская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU

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