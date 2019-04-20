СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-20T11:13:14+03:00

В Красноярском крае полностью сгорел 8-квартирный дом: несколько семей оказались на улице. Фото: Новости ТВК

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В Березовском районе, в поселке Ермолаевский затон, накануне, 19 апреля, случился пожар. Загорелся восьмиквартирный одноэтажный жилой дом. По сводкам регионального МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 11:44 по местному времени. На место выехали 14 пожарных и 5 единиц техники.

Проблему создавал сильный ветер. Поэтому полностью ликвидировать пожар удалось только в 20:36 часов. Однако от старого деревянного дома не осталось ничего, кроме обугленных головешек. 450 квадратных метров жилой площади уничтожено. По предварительным сведениям причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

По информации Новостей ТВК местные жители начали собирать помощь пострадавшим пяти семьям, которые фактически оказались без крыши над головой, без продуктов, одежды, бытовых принадлежностей, документов. Вещи можно привозить по адресу: поселок Ермолаево, улица Первомайская, 1 ж. Это дом с левой стороны ДК. Телефон для контакта: 8-908-212-19-44.

ИСТОЧНИК KP.RU