Новых павильонов-трансформеров для велопроката на Татышеве не будет

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-19T07:49:06+03:00

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Покупку павильонов-трансформеров для велопроката на Татышеве отменили. Тендер должны были разыграть еще 17 апреля, но Центр реализации социальных проектов аннулировал его. Информация об этом имеется на сайте госзакупок.

Напомним, в планах было выбрать подрядчика, который установит на острове 25 павильонов новых павильонов-трансформеров. Причина, по которой закупка сорвалась, не указана. Однако горожане говорят, что рабочие уже начали установку зеленых контейнеров, которые и ранее здесь стояли. Добавим, что снос павильонов прошел еще в феврале. Тогда

Сообщалось, что их заменят на новые павильоны, которые органично впишутся в облик острова и будут соответствовать другим его объектам. Камапния по сносу павильонов вызвала некоторый негатив у красноярцев, людям не нравятся неудобства, с которыми приходится сталкиваться при попытке взять велосипед на прокат. Из-за ограниченного количества ассортимента.

ИСТОЧНИК KP.RU